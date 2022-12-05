الامارات | برامج تعليمية وتطويرية «بريطانية» لموظفي الحكومة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مذكرة تعاون مع جامعة «ستراثكلايد» البريطانية في الإمارات، لتبادل الخبرات والمعرفة، تقوم من خلالها الجامعة بتنفيذ سلسلة برامج تعليمية وتطويرية لموظفي الحكومة الاتحادية، بما في ذلك برامج الماجستير والدكتوراه، بأسعار تفضيلية وخاصة، وذلك ضمن مبادرة بوابة التعلم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية «المورد».

وأكدت الهيئة حرصها على إبرام شراكات محلية وعالمية، تعود بالنفع على الوزارات والجهات الاتحادية، وتخدم جهود الهيئة الرامية إلى تنمية وتعزيز كفاءة المواهب والقدرات العاملة في الحكومة الاتحادية، من خلال أذرعها التدريبية ومبادراتها المختلفة.

وأعربت عن تقديرها للدور الذي تلعبه المؤسسات التعليمية لتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية، من أجل تعزيز وتطوير رأس المال البشري في الحكومة في الاتحادية، لتحقيق الريادة العالمية، وضمان تقديم كل الخدمات وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات من خلال تمكين الكفاءات الحكومية، ورفع مستويات الإنتاجية، والاستثمار الأمثل.