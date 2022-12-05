الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقوبات

طالب ذوو طلبة الجهات المعنية، بوضع إجراءات مشدّدة ضد الأهالي الذين يرسلون أبناءهم المصابين بفيروسات أو أمراض موسمية إلى المدارس، مهما كانت المبررات، وذلك لتسببهم بشكل مباشر في نقل الأمراض المعدية لأعداد كبيرة من الطلبة.

تضليل

طالب مستهلكون المراكز التجارية بالوضوح والشفافية عند عرض منتجات غذائية بأسعار مغرية وجذابة وبعناوين بارزة، إذ يفاجؤون أحياناً بأن السعر المعلن لكميات قليلة لا تتعدى 100 غرام من السلعة، في حين تتم الإشارة إلى ذلك بخط متناهي الصغر أسفل الإعلان، معتبرين ذلك نوعاً من التضليل.

صيانة

اشتكى قرّاء تنصل العديد من المكاتب العقارية التي تدير المباني متعددة الطوابق، من مسؤولية أعمال الصيانة، وإصرارها على تحميل المستأجرين تكلفتها، مع أنها تتقاضى مبالغ مالية كبيرة منهم سنوياً مقابل أعمال الصيانة.

مكبرات

طالب مصلّون، بدعم المساجد بمكبرات صوت خارجية، يصل مداها إلى مسافات كبيرة أثناء صلاة الجمعة، إذ يضطر عدد كبير منهم إلى الصلاة بالشوارع المجاورة، بسبب كثافة المصلين داخل المسجد وحوله، ويواجهون صعوبة في سماع الإمام وقت الصلاة.

سيارات

اشتكى ساكن في منطقة البوطينة بالشارقة، انتشار ظاهر صف السيارات في أماكن ليست مخصصة لهذه الغاية، ما يتسبب في إرباك السكان، ويعطّل حركة السير، ويمنعهم من الخروج.

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