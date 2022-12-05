الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس شهراً والإبعاد وغرامة 16 ألف درهم، حضورياً، بحق امرأة، وغيابياً، بحق أخرى، بعد إدانتهما بالاستيلاء على مبلغ 16 ألف درهم من امرأة خليجية.

وتفيد أوراق القضية بأن المتهمتين أقنعتا المجني عليها بأنهما تعملان لدى مكتب لاستقدام العمالة المساعدة، وعززتا ادعاءهما بتعاملات سابقة، ما كان من شأنه خداعها وحملها على تسليم المبلغ لهما. وعارضت المرأة التي صدر بحقها الحكم الغيابي أمام المحكمة، فقبلت المعارضة، وسألت المرأة عن التهمة المسندة إليها، فأنكرت ارتكابها، إلا أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت وأيدت العقوبة.