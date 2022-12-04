الامارات | محمد بن راشد يعتمد «بوصلة المستثمر الأجنبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعتمد «بوصلة المستثمر الأجنبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء، عقد في محمية الزوراء الطبيعية في إمارة عجمان، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء، إطلاق منصة وطنية متكاملة، تمثل بوصلة للاستثمار في قطاعات حيوية كالتكنولوجيا المالية، والسياحة، والتصنيع، والطاقة المتجددة وغيرها، حيث تعمل المنصة، التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد، على إبراز الفرص في هذه القطاعات كافة للمستثمرين من كل الفئات».

كما قال سموه: «واعتمدنا اليوم اللائحة الوطنية للبناء في الدولة، والتي تشمل معايير الاستدامة للطرق والمباني والمساكن وغيرها.. الهدف خفض استخدام الموارد الطبيعية والبصمة الكربونية، وتعزيز معايير الاستدامة البيئية للبناء في دولة الإمارات».

وأضاف سموه: «واعتمدنا اليوم قراراً لرفع كفاءة وجاهزية المنافذ الحدودية والمناطق الحرة، وتعزيز الإمكانيات، وتوحيد الإجراءات والاشتراطات، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية الأمنية في هذا المجال».

وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء مشروع بوصلة المستثمر الأجنبي في القطاعات المستهدفة، الذي يمثل منصة وطنية متكاملة، تهدف إلى الترويج للبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات، وإبراز إمكانات الدولة في القطاعات المستهدفة، من خلال تحديد أبرز ملامح كل قطاع، وإبراز الفرص والمجالات الحيوية للاستثمار المتوافرة فيه، وتقديم معلومات ذات أهمية عن بيئة الاستثمار، واستعراض الأفضلية التي يتمتع بها المستثمر، حينما يختار الاستثمار في قطاع معين في دولة الإمارات، وذلك من خلال منصة إلكترونية، وأدلة وأدوات ترويجية، تمثل بوصلة المستثمر الأجنبي في قطاعات محددة، هي: التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الزراعية، والرعاية الصحية، والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام والترفيه، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، والفضاء، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والسياحة العلاجية، والطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية، والمدن الذكية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية على مستوى الدولة.

اللائحة الوطنية للبناء

كما اعتمد المجلس اللائحة الوطنية للبناء للدولة، التي تشمل أدلة الاستدامة للمباني، والطرق، والمساكن الاتحادية، والدليل الوطني لاستدامة المباني لمحوري التشغيل والصيانة، بما يضمن تحقيق نتائج ومستهدفات استراتيجية، من حيث خفض استخدام المواد والموارد الطبيعية بنسبة 15%، وخفض البصمة الكربونية بنسبة 5%، وخفض الطاقة في الطرق بنسبة 45%، وخفض الطاقة في المباني والمساكن بنسبة 25%، وخفض استهلاك المياه بنسبة 16%، ودعم الاقتصاد الأخضر.

وتركز هذه الأدلة على سبعة قطاعات تدعم جهود الدولة لتعزيز مبادئ وأهداف الاستدامة، هي: الطاقة، المواد والنفايات، البيئة والتغير المناخي، إدارة العمليات، جودة الحياة، بالإضافة إلى الرفاهة، وراحة المستفيد من هذه المشاريع.

- تعزيز أنماط الحياة الصحية

كما اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية في الدولة، والتي تستهدف تقليل المؤشرات المتعلقة بالأنماط غير الصحية، وتحسين جودة الحياة الصحية للفرد والمجتمع، وخلق بيئات صحية تعزز وتصون حقوق جميع الأشخاص من كل الأعمار، ودعم بناء القدرات من خلال تقوية الإمكانات الهيكلية والمؤسسية والبشرية والأنظمة الصحية، وإعادة توجيهها لعملية الوقاية من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي، وتشجيع الشراكات متعددة القطاعات، لضمان التدخلات الوقائية الفعالة للمشكلات والأمراض المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي، وتوطيد مفهوم الشراكة المجتمعية، من خلال زيادة وعي أفراد المجتمع بالسلوكات الصحية الهادفة لحياة صحية مديدة.

- مبادرة الصحة الذكية

واعتمد مجلس الوزراء مبادرة الصحة الذكية الشاملة الهادفة إلى تطوير الخدمات الصحية في الدولة، من خلال الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات الصحية الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل على وضع وتحديث القواعد المنظمة لاستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة، لتقديم الخدمات الصحية الرقمية المتقدمة، بما يضمن تعزيز جهود الدولة، وكفاءة الأجهزة الصحية، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، وتشمل الاستشارة الطبية والتشخيص، ووصف وصرف المنتجات الطبية، وإجراء التدخلات الطبية عن بعد، والمتابعة والرقابة الطبية عن بعد، ووضع ضوابط وشروط تقديم الخدمات الصحية عن بعد بنسبة 100%.

- حملة «الإمارات نظيفة»

كما اعتمد المجلس إطلاق مبادرة حملة «الإمارات نظيفة»، تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع، الموافق 5 ديسمبر 2022، وتهدف الحملة التي تطلقها وزارة تنمية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة لمدة 10 أيام متتالية، وتستمر حتى 15 ديسمبر، إلى مشاركة المسؤولين والوزراء وفرق عمل الجهات الاتحادية والمحلية للتطوع، بتنظيف الوجهات السياحية في الدولة، بالتعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة، وتعمل المبادرة على تعزيز دور موظفي الحكومة الاتحادية، في دعم مسيرة العمل التطوعي، ونشر ثقافة التطوع، ودعم ملف البيئة، وجهود الدولة لاستضافة مؤتمر COP28، بالإضافة إلى المشاركة في حملة أجمل شتاء في العالم.

- تنظيم مشتريات الحكومة الاتحادية

ووافق المجلس على إصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم مشتريات الحكومة الاتحادية، بهدف حوكمة الإطار التشريعي لعمليات الشراء في الحكومة، وتوحيد وتنظيم قواعد وأساليب الشراء في جميع الجهات الاتحادية، والتأكد من أن أنشطة المشتريات وتقييمها تتم وفق أعلى معايير الجودة والمقاييس والتنمية المستدامة، والتركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الوطني، وخدمة دولة الإمارات وأجندتها الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند إلى المعرفة، والتنافسية والخبرة.

واستعرض مجلس الوزراء توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بشأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة، واعتمد المجلس ميزانية كل من الهيئة الاتحادية للضرائب، وميزانية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وذلك للسنة المالية 2023.

كما اطلع المجلس على تقرير وزارة الثقافة والشباب، بشأن الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية 2021-2031، وتقرير إنجازات وأعمال جهاز الإمارات للاستثمار، خلال الفترة من 01/01/2022 إلى 30/09/2022.

ووافق المجلس على إصدار عدد من التشريعات الحكومية، ومنها قرار بشأن المنافذ والمناطق الحرة بالدولة، وتعديل اللائحة التنفيذية بشأن خدمات المعلومات الائتمانية، وتعديل قرار مجلس الوزراء بشأن خدمات وزارة الاقتصاد، المتعلقة بمدققي الحسابات، وإصدار قرار بشأن تحديث خدمات الإعلانات القضائية، التي تتم من خلال الشركات والمؤسسات الخاصة، ضمن خدمات وزارة العدل، كما وافق المجلس على إصدار قرار بشأن إعادة تنظيم تقديم خدمات التدريب والتطوير المقدمة من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

نائب رئيس الدولة:

■ «اعتمدنا اللائحة الوطنية للبناء، التي تشمل معايير الاستدامة للطرق والمباني والمساكن وغيرها.. الهدف خفض استخدام الموارد الطبيعية والبصمة الكربونية، وتعزيز معايير الاستدامة البيئية للبناء في الدولة».

■ «اعتمدنا قراراً لرفع كفاءة وجاهزية المنافذ الحدودية والمناطق الحرة، وتعزيز الإمكانيات، وتوحيد الإجراءات والاشتراطات، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية الأمنية في هذا المجال».

ضمن أجندة اجتماع المجلس:

• اعتماد منصة وطنية تمثل بوصلة المستثمر الأجنبي.

• اعتماد السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية في الدولة.

• اعتماد مبادرة الصحة الذكية الشاملة.

• اعتماد اللائحة الوطنية للبناء للدولة.

• إصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم مشتريات الحكومة الاتحادية.

• المصادقة على أربع اتفاقيات والانضمام لاتفاقية بيجين في مجال الطيران المدني.

• الموافقة على إطلاق مبادرة حملة «الإمارات نظيفة»، تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع.

المنح السكنية

اطلع مجلس الوزراء على دراسة تفصيلية، حول سقف الدخل الشهري لطلبات المساعدات والمنح السكنية، ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، والمقترحات المقدمة لدراسة بعض الفئات والحالات التي تتطلب مراعاتها لبعض حالات منح الإسكان لفئة المواطنين ذوي الدخل المحدود وغير المستوفين شروط القروض، والاستجابة لطلبات فئة المواطنين الذين يزيد دخلهم على سقف استحقاق المنحة، وفق معايير وضوابط يتم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية.