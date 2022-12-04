الامارات | حميد النعيمي يشيد بانطلاق حملة "أجمل شتاء في العالم" هذا العام من عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على اختيار إمارة عجمان محطة لانطلاق حملة السياحة الوطنية الداخلية "أجمل شتاء في العالم"، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم في محمية الزوراء بإمارة عجمان.

وقال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي إن انطلاق الموسم الجديد من حملة "أجمل شتاء في العالم" من عجمان يعزز من مكانة الإمارة كوجهة سياحية مميزة ومن حضورها كوجهة مثالية للفعاليات والأنشطة السياحية والترفيهية ويسلط الضوء على المواقع السياحية البارزة التي تضمها الإمارة والتوعية بالمنتج السياحي الذي تقدمه إمارة عجمان، ويعد أيضا خطوة بارزة لتعزيز أداء قطاع السياحة في الإمارات بصفة عامة وإبراز التجربة السياحية الخاصة بكل إمارة ونشر "موروث" قيم أجمل شعب.

وأكد سموه أن عجمان سوف تبذل كل الجهود من أجل إنجاح الموسم الجديد لـ "أجمل شتاء في العالم" والذي هو امتداد للمواسم السابقة المميزة والتي حققت نجاحا كبيرا في زيادة نسبة السياحة الداخلية وتعزيز حضورها وإبراز جمال الإمارات، وذلك بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة.

وأضاف صاحب السمو حاكم عجمان أن ما تحقق من إنجازات كبيرة ونهضة شاملة على الصعد كافة في الإمارات عامة، وعجمان جزء من هذا النسيج المترابط، هو غرس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " مؤسس دولتنا، وباني اتحادها ورافع علمها، والرمز الشامخ الخالد في قلوب الناس وذاكرة الوطن، وبفضل قيادتنا الرشيدة التي ظلت هي المثل الأعلى لنا في الإخلاص في العمل والوفاء للوطن.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في تطوير وتنمية واستدامة القطاع السياحي، وفق أفضل الممارسات العالمية، منوها إلى أن السياحة في الإمارات متطلعة دائما نحو الريادة وتتميز بروح الابتكار وتشجيع الانفتاح نحو الآخر وكرم الضيافة والدفء والود الذي يتميز به مواطنوها.