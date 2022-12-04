الامارات | الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في الكونغو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأسفر عن سقوط أكثر من 100 قتيل.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب الكونغو وشعبها الصديق في مواجهة العنف والإرهاب، وخالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء.