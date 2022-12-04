الامارات | الطقس المتوقع غدا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية والشمالية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:01والمد الثاني عند الساعة 00:15 والجزر الأول عند الساعة 17:57الثاني عند الساعة 04:57.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:55 والمد الثاني عند الساعة 07:36 والجزر الاول عند الساعة 14:05و الجزر الثاني عند الساعة 02:23.