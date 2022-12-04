الامارات | نحن الإمارات 2031

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخطو دولة الإمارات العربية المتحدة نحو عامها الثاني والخمسين بثقة وعزيمة لرسم مستقبل مشرق للأجيال المقبلة، وفي كل عام تُجسد الإمارات نموذجاً فريداً في البناء والتقدم والازدهار، إذ حرصت الإمارات منذ انطلاق مسيرة الاتحاد على أن تكون دائماً في الصدارة، وهذا ما غرسه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عندما أرسى وإخوانه المؤسسون دعائم هذه النهضة الحضارية لدولة الاتحاد.

ومع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد فإن فرحتنا هذا العام مضاعفة كعهدنا دائماً بمناسبة عيد الاتحاد الذي يرسم دائماً الفرح والسرور في قلوبنا كافة، ومع أعياد الاتحاد التي نحياها بسعادة غامرة في مختلف ربوع الوطن فإننا نُجدد الولاء للوطن وللقيادة الرشيدة متمثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، إذ تتزامن احتفالاتنا بعيد الاتحاد مع إطلاق خطة استراتيجية «نحن الإمارات 2031» التي تجسد طموحات قيادة دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة العمل فريقاً وطنياً موحداً، والاهتمام بالنسيج الاجتماعي المتكامل والمتناسق، الذي يشكل ركيزة الأساس في مسيرة الدولة الريادية نحو تصميم مستقبل الإمارات.

إن هذه الاستراتيجية تعتبر نقلة نوعية في مسيرة الدولة وهي تخطو نحو عامها الثاني والخمسين، مسيرة مفعمة بالبذل والعطاء، مسيرة تحمل الوطن إلى آفاق جديدة من النماء والازدهار عبر تدشين منظومة متكاملة من المشروعات الوطنية العملاقة في القطاعات الاستراتيجية، كالفضاء والطاقة المتجددة والعلوم الصحية والطبية، والنانوتكنولوجي، وغيرها من المشروعات التي ترتبط بنهضة الاقتصاد الوطني المستدام، والنهوض المستمر في القطاعات الحيوية التي تستهدف توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين ولكل زائر إلى أرضنا الطيبة.

في عيد الاتحاد ترسم قيادة الإمارات خارطة مستقبل جديدة تشع نوراً ومعرفة وألقاً يضيء للبشرية كافة معالم الطريق نحو حضارة ترقى بالإنسان، وتهيئ بيئة تكفل له الإبداع والريادة والتميز، وتفتح أمام الموهوبين والمبدعين من أبناء الوطن والأجيال المقبلة آفاقاً واسعة لكتابة التاريخ، ومواصلة مسيرة المجد والعزة والكرامة التي ارتبطت دائماً باسم دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتزامن احتفالاتنا بعيد الاتحاد مع إطلاق خطة استراتيجية «نحن الإمارات 2031»، التي تجسد طموحات قيادة دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة العمل فريقاً وطنياً موحداً.

أمين عام جائزة خليفة التربوية