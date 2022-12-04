الامارات | 4 طالبات يبتكرن روبوتاً لتوصيل الطلبات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكرت أربع طالبات مواطنات روبوتاً لـ«توصيل الطلبات»، يعتمد على الـGPS والبوصلة، وأطلقن عليه اسم «4Bits».

وقالت الطالبة مهرة النيادي، لـ«الإمارات اليوم» إنها اشتركت في إنجاز مشروع الروبوت مع زميلاتها ميرة الظاهري، ومريم البلوشي، وآمنة الحمادي، مضيفة أنه «مشروع تخرجنا في جامعة الإمارات العربية المتحدة».

وأوضحت أن الروبوت مزود بنظام «dashboard»، وهو موقع يتم فيه تتبع المكان المستهدف الوصول إليه على الخريطة ومراقبته عن طريق الكاميرا، وكذلك مراقبة مستوى بطارية جهاز الروبوت وتتبع موقعه بشكل دقيق، مشيرة إلى أنه يستطيع الانتقال لمسافة خمسة كيلومترات.

وأضافت النيادي: «صممنا الروبوت بحيث يمكنه تجنب العوائق أمامه وعدم الاصطدام بها، إضافة إلى أن الصندوق الذي يحمل (الطلبية) يفتح ويغلق عن طريق زر بطريقة أوتوماتيكية، ويتم التحكم فيه عن بعد».

وتابعــــت: «نطمـــح إلى تطـــــــــوير الروبوت وطرحه في الأسواق كروبوت توصيل محلي الصنع».

وذكرت أنهن استلهمن فكرة مشروعهن أثناء زيارتهن إلى «إكسبو 2020 دبي»، عندما رأين روبوت شركة الطلبات في المعرض، فأردن أن يصممن روبوتاً مشابهاً بأيادٍ إماراتية.

وقالت النيادي: «بحكم أنني طالبة هندسة حاسوب، وسبق أن صممت روبوتات حفزني روبوت الطلبات في إكسبو على اكتشاف الخوارزميات، وبعد رحلة بحث تبين أن غالبية روبوتات التوصيل الموجودة مصممة بالتعاون مع شركات أجنبية، وكان هذا حافزاً لنا لكي نصمم (بروتوتايب) مبدئي يحاكي الروبوتات الموجودة، ثم تطويره في ما بعد».