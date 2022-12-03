الامارات | الإمارات تحتفل بيومها الأغلى والأجمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ.. الاحتفال الرسمي باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة «عيد الاتحاد الـ51» والذي أقيم، أمس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على «تويتر»، أن «الثاني من ديسمبر يوم الوطن الأغلى والأجمل.. فيه أعاد زايد وإخوانه كتابة التاريخ.. بقصة اتحاد الإمارات التي اختزلت كل معاني الحكمة والعزيمة. وبإذن الله ستستمر بلدنا بمنهجها الراسخ في البناء والتطوير لمرحلة جديدة من استدامة المكتسبات والارتقاء بالطموحات.. كل عام والجميع بخير».

كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على «تويتر»، أن «الثاني من ديسمبر بداية الاتحاد.. وبداية متجددة كل عام لدولة الإمارات.. وبداية مرحلة قادمة تتوحد فيها الطاقات.. والجهود.. والخبرات.. لبناء أفضل دولة.. وإسعاد شعب الاتحاد. حفظ الله دولة الإمارات وأدام خيرها وعزها ومجدها».

شهد الحفل.. صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

كما شهده.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة.

ورفع أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ أسمى التهاني والأمنيات إلى مقام صاحب السمو رئيس الدولة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 للدولة، داعين المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والسعادة ويوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء ورفعة الوطن وتقدمه، وأن يديم على دولة الإمارات وشعبها الأمن والعزة والرفعة.

كما حضر الحفل.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وصقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والضيوف المدعوين.

واستهل الحفل بفقرة تكريم مآثر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» ومناقبه وإنجازاته الخالدة في مختلف المجالات، خصوصاً البيئة والاستدامة والتكنولوجيا والاقتصاد والتعليم.

كما قدم الحفل قصصاً سلطت الضوء على كوكبة من الرواد الملهمين عبر الأجيال من دولة الإمارات في مختلف المجالات من خلال عروض متميزة بتقنيات حديثة بجانب أسلوب سرد ثري.. إضافة إلى فقرات متنوعة أبرزت جوانب من ماضي دولة الإمارات وتاريخها العريق وحاضرها الحافل بالإنجازات.

محمد بن زايد:

«قصة اتحاد الإمارات اختزلت معاني الحكمة والعزيمة.. وبإذن الله ستستمر بلدنا بمنهجها في البناء والتطوير».

محمد بن راشد:

«الثاني من ديسمبر بداية متجددة كل عام للإمارات.. تتوحد فيها الطاقات والجهود والخبرات لبناء أفضل دولة».

«أم الإمارات» تشهد الاحتفال

شهدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».. الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ51 للدولة الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، أمس.

كما شهد الاحتفال عدد من الشيخات قرينات سمو الشيوخ والشخصيات النسائية والمسؤولات في الدولة، بجانب قرينات أعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة والمدعوات.

وتضمن الحفل العديد من العروض الحية والفقرات الوطنية بتقنيات حديثة خاصة.. نقلت خلالها الحضور في رحلة عبر الزمن إلى ماضي دولة الإمارات العريق وقيمها الأصيلة ومسارات إنجازاتها منذ بزوغ فجر الاتحاد وطموحاتها. كما رسمت بعض ملامح مستقبلها. وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في ختام الاحتفال عن بالغ شكرها وتقديرها لجهود المنظمين، وكل من أسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني، وكل من شارك الإمارات أفراحها الوطنية وعبر عنها محبة ووفاءً. وهنأت سموها الحضور وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها باليوم الوطني الـ51 للدولة.. سائلة الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة بالخير على الجميع وأن يديم عز الإمارات وازدهارها ورفعتها.