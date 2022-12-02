الامارات | رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ "عيد الاتحاد الـ51"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ .. الاحتفال الرسمي باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة "عيد الاتحاد الـ 51" والذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ”أدنيك”.

بث مباشر للاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ51