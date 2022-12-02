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الامارات | خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس الدولة بذكرى اليوم الوطني الـ51

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس الدولة بذكرى اليوم الوطني الـ51 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير ، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بذكرى اليوم الوطني الـ51 ، وذلك كما ذكرت وكالة الأنباء "واس" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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