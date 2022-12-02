الامارات | خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس الدولة بذكرى اليوم الوطني الـ51

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شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس الدولة بذكرى اليوم الوطني الـ51 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بذكرى اليوم الوطني الـ51 ، وذلك كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".
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