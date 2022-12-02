الامارات | لجنة الفجيرة لاحتفالات عيد الاتحاد الـ 51 تنظم احتفالا وطنيا في الحَنية

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الفجيرة لاحتفالات عيد الاتحاد الـ 51 تنظم احتفالا وطنيا في الحَنية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت لجنة الفجيرة لاحتفالات عيد الاتحاد الحادي والخمسين للدولة احتفالًا وطنيًا في منطقة الحنية، بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي وجمع كبير من أهالي المنطقة والزوار.
اشتلمت الاحتفالات - التي نظمت في ملعب الحنية - على برزة شارك فيها عدد من الشعراء بقصائدهم الوطنية، ومعرضا للأسر المنتجة، وعروضا تراثية قدمتها مدارس المنطقة.
كما قدمت فرق الهبان والرزفة عروضا على أنغام الأهازيج الشعبية التي أمتعت الحضور وسط مشاعر البهجة والفخر بالمناسبة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App