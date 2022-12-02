الامارات | محمد بن راشد: الثاني من ديسمبر بداية الاتحاد.. وبداية مرحلة قادمة تتوحد فيها الطاقات

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الثاني من ديسمبر بداية الاتحاد.. وبداية مرحلة قادمة تتوحد فيها الطاقات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، الثاني من ديسمبر بداية الاتحاد.. وبداية متجددة كل عام لدولة الإمارات.. وبداية مرحلة قادمة تتوحد فيها الطاقات.. والجهود.. والخبرات.. لبناء أفضل دولة.. وإسعاد شعب الاتحاد. حفظ الله دولة الإمارات وأدام خيرها وعزها ومجدها.
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