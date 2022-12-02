الامارات | فعاليات شعبية واسعة في منطقة حبحب بالفجيرة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51

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شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات شعبية واسعة في منطقة حبحب بالفجيرة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت منطقة حبحب التابعة للفجيرة بعيد الاتحاد الواحد والخمسين للدولة من خلال فعاليات شعبية واسعة نظمتها لجنة الفجيرة لاحتفالات عيد الاتحاد هذا العام وذلك بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.
وشملت الفعاليات التي نظمت في مجلس حبحب المجتمعي .. برزة شعرية تغنى فيها الشعراء بقصائد الفخر وحب الوطن، وفرق شعبية غنائية، ومعرضًا للأسر المنتجة، ومعرضًا للصور، كما شاركت مدارس المنطقة بالمسابقات والعروض التراثية.
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