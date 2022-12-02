الامارات | رئيس الدولة ونائبه يتلقيان التهاني بعيد الاتحاد الــ51 من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يتلقيان التهاني بعيد الاتحاد الــ51 من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الاتحاد الــ51 للدولة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة.
كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الاتحاد الــ51.
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