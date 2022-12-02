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الامارات | رئيس الدولة ونائبه يتلقيان التهاني بعيد الاتحاد الــ51 من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يتلقيان التهاني بعيد الاتحاد الــ51 من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الاتحاد الــ51 للدولة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الاتحاد الــ51.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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