الامارات | "الأرصاد": انخفاض في "الحرارة" وأمطار خفيفة خلال إجازة "العيد الوطني"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الطقس بأن الدولة تتعرض خلال الأسبوع الجاري لتوزيعات ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، منوهاً إلى أن طقس اليوم، غائماً جزئياً بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشرقية.

وأشار المركز إلى حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة، اليوم، فيما يصبح الطقس رطب ليلاً حتى صباح غدٍ مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر غرباً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج خاصة غرباً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يبقى الطقس غداً، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشرقية، يصبح رطب ليلاً حتى صباح غدٍ، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح أن طقس الأحد يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً، بحيث تظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، كما يظل رطب ليلاً حتى صباح الإثنين، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يصبح خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس الإثنين المقبل سيعود غائماً جزئياً بوجه عام، حيث تظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ويظل رطب ليلاً حتى صباح الثلاثاء، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الثلاثاء المقبل غائماً جزئياً إلى صحو تدريجياً، حيث تظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية صباحاً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الأربعاء، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، لافتاً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.