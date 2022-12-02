الامارات | مواطنون ومقيمون يهنئون الإمارات بعيد الاتحاد.. "حصنتك باسم الله يا وطن"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك مواطنون ومقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة، أفراحهم ومشاعرهم بمناسبة يوم الاتحاد، الذي يصادف اليوم، الثاني من ديسمبر، مهنئين حكام الدولة وشعبها بهذه المناسبة.

وتصدر وسم "#اليوم_الوطني_الإماراتي51" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث احتل قائمة الأكثر تداولا في الإمارات ودول عربية أخرى، محققا عدد مشاهدات تزيد على " 7 مليون " مشاهدة حول العالم حتى اللحظة.

وتفاعل مع الوسم مغردون من الإمارات ومن بلدان مختلفة من العالم العربي، مهنئين الدولة شعبا وحكومة بعيدهم الوطني قائلين: "كل عام وأنتم بخير عيال زايد"، كما قاموا بنشر بعض الصور ومقاطع الفيديو للاحتفالات التي تقام حول العالم بهذه المناسبة.

عبر مغردون من دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الوسم، عن مشاعر الحب والانتماء والامتنان التي يحملوها في قلوبهم لوطنهم الذي قدم لهم الكثير، وأعطاهم الإحساس بالأمان والفخر والاعتزاز، فقالت إحدى المغردات: "51 عامًا نباهي بك حبًا وفخرًا وعزًا.. كل عام وإماراتنا حكامًا و شعبًا بألف خير".

وقال آخر: "الوطن هو ذلك الذي تستشعره ، تعيشه ، تنتمي اليه، تظمأ ليرتوي ، تموت ليحيا.. وهكذا هي الإمارات كانت ولا زالت وطن لأبنائها ولكل قدم وطأت أراضيها.. نبارك لها عرسها الـ 51.".

وأكد مغردون على مكانة هذا اليوم لديهم، لما يحمله من أهمية باتحاد 7 إمارات تحت إسم دولة واحدة، الإمارات العربية المتحدة، فقال أحدهم: "الخميس الموافق 2 - 12 - 1971 .. يوم دخل التاريخ من أوسع أبوابه وغير خارطة المشرق العربي عندما اتحدت سبع إمارات تحت إسم دولة واحدة وعلم واحد وقائد واحد.. إنها دولة #الإمارات_العربية_المتحدة.. عيشي بلادي عاش إتحاد إماراتنا".

من جانبهم، وصف مغردون صباح الثاني من ديسمبر بالصباح المختلف، والمليئ بالفرح والحب، فقالت إحدى المغردات: "يوم الثاني من ديسمبر مختلف، وقهوة الثاني من ديسمبر مختلفة دوماً.. صباحكم فرحة وطن، وفخر أمة عربية بهذا الانجاز العظيم الذي حققته الامارات، وكل ما تطمح له من ريادة في صناعة المستقبل".

كما كتب مغردون في حساباتهم على "تويتر"، أبيات شعر في هذه المناسبة الوطنية، فقال أحدهم:

"يا فـخـرنـا لا قيل من .. وين

من دار زايـد … يا سلامي

سـلام … يا ارض الـمحبين

يا شامخه والـمـجـد سامي

دمـتـي امـاراتـي وتزهين

بـالـخـيـر عـامٍ بعد .. عامي".

وفي سياق متصل، عبر السعوديون عن فرحتهم في هذا اليوم، مشيرين إلى أن الإمارات بلدهم الثاني، وأن اليوم الوطني الإماراتي هو يومهم أيضا، متمنين دوام العز والأمان للإمارات وشعبها وحكامها.

فقال أحد المغردين مهنئا:"نهنيئكم أشقاؤنا وأبناء عمومتنا حكومة وشعبا.. نسأل الله أن يديم عليكم الرخاء والأمن والإستقرار.. كل عام والشعب الاماراتي والقيادة الكريمة بألف خير ومزيد من التقدم والازدهار".

وقال آخر: "يوم السلام.. يوم المحبة.. يوم الشموخ.. وكلّ يومٍ وعامٍ و الامارات وسمو الشيخ محمد بن زايد وحُكّام الإمارات الحبيبة وشعبها الكريم بخيرٍ وأمنٍ وسخاء.. الإمارات ذخر السعودي والسعودي لك ذخر".

كما باركت إحدى المغردات للإمارات قائلة: "نبارك للأشقاء في الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً يومها الوطني الـ47.. ولكم من السعودية حكومة وشعباً التهاني والوفاء، وخالص المحبة، وصادق الدعاء بأن يحفظ المولى الإمارات ويزيدها رفعة وشموخا".

وشارك المغردون من سلطنة عمان أيضا وسم "اليوم الوطني الإماراتي"، معبرين عن محبتهم للإمارات وشعبها ومباركين لهم بيومهم الوطني. فقالت إحدى المغردات: "افراحكم افراحنا باليوم الوطني كل عام والإمارات بخير".

وقالت أُخرى: "نبارك لاشقاءنا بدولة الإمارات العربيه المتحدة يومهم الوطني ادام الله عليهم الخير والبركة".

ويشار إلى أن اليوم الوطني الإماراتي يوافق يوم الثاني من ديسمبر كل عام، والذي تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971.