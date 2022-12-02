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الامارات | محمد بن زايد: الثاني من ديسمبر يوم الوطن الأغلى والأجمل

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم، شعب الإمارات العربية المتحدة بيوم الاتحاد، والذي يصادف اليوم الثاني من ديسمبر.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الثاني من ديسمبر يوم الوطن الأغلى والأجمل.. فيه أعاد زايد وأخوانه كتابة التاريخ.. بقصة اتحاد الإمارات التي اختزلت كل معاني الحكمة والعزيمة.. وبإذن الله ستستمر  بلدنا بمنهجها الراسخ في البناء والتطوير لمرحلة جديدة من استدامة المكتسبات والارتقاء بالطموحات.. كل عام والجميع بخير".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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