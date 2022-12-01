الامارات | عهود الرومي: الإمارات في عيد اتحادها الـ51 قصة ملهمة عنوانها المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود بنت خلفان الرومي، أن دولة الإمارات تحتفي هذا العام بعيد الاتحاد الـ51، وقد انطلقت بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031"، لتكتب فصلاً جديداً في قصة ملهمة عنوانها المستقبل.

وقالت عهود الرومي إن عيد اتحاد دولة الإمارات، يمثل مناسبة لتأكيد روح الاتحاد التي غرسها الآباء المؤسسون في المجتمع، وجعلوا منها منهجاً راسخاً يرتكز على قيم التلاحم والولاء للوطن والتضحية من أجله.

وأضافت أن دول الإمارات تحتفي بعيد الاتحاد وبالتزامن تحتفل معها كافة دول العالم، في الثاني من ديسمبر، باليوم العالمي للمستقبل، الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونيسكو" العام الماضي، في خطوة تاريخية تؤكد ريادة الدولة عاصمة للمستقبل.

وهنأت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل قيادة ومجتمع دولة الإمارات بعيد الاتحاد معربة عن تمنياتها بأن يعيد الله هذه المناسبة الوطنية على الدولة كل عام بالخير والازدهار والتقدم.