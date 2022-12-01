الامارات | محمد الحسيني: الإمارات تسير بخطى ثابتة لكتابة فصل جديد من فصول نجاحها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني نحتفل اليوم بذكرى غالية على قلوبنا جميعاً بمرور واحد وخمسين عاماً على تأسيس دولة الإمارات التي وضع الآباء المؤسسون "رحمهم الله"، أسسها وغرسوا فينا روح الجماعة والعزيمة والإصرار والرغبة الدائمة بالتطور والتعلم.

وأكد أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو كتابة فصل جديد من فصول نجاحها، وماضية بثقة وعزم لاستكمال المسيرة والانطلاق لتحقيق رؤيتها الجديدة "نحن الإمارات 2031".

وتقدم وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني - في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 - بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود، بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51 ، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يسدد خطاهم لما فيه الخير دائماً لدولة الإمارات وشعبها.

وقال : " نحن نعيش اليوم مرحلة جديدة نخطو من خلالها بثقة نحو مئوية الإمارات متسلحين بالعمل الدؤوب والمتواصل بسواعد أبناء الوطن وتحت قيادتنا الحكيمة، لنعمل سوياً على تحقيق طموحات ومستهدفات جديدة تلبي رؤى حكومتنا الاستشرافية، وترسخ لبناء مستقبل مستدام لأبنائنا، مستقبل تعيش فيه أجيال الغد حياة أسعد في بيئة أفضل وفرص أكبر وتواصل أقوى وأكثر تأثيراً مع العالم، ولتكون دولة الإمارات أكثر البلدان تقدماً وتطوراً".