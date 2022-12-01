الامارات | حصة بوحميد: "عيد الاتحاد 51" يوحد القلوب و يجمع العقول على حب الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد إن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الـ 51 يعزز الروح الوطنية ويرسخ قيم الوحدة التي تجمع الشعب بالوطن والقيادة احتفاء بمسيرة خالدة مكللة بالإنجازات بدءا من إعلان تأسيس اتحاد دولة الإمارات عام 1971 وما تلاه من عطاء الأعوام التي قادتنا إلى الريادة التي نفخر بها اليوم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات.

وأكدت بوحميد في تصريح لها بهذه المناسبة خصوصية هذه المناسبة الوطنية الغالية العزيزة على قلوب جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة فهي مناسبة استثنائية توحد القلوب وتجمع العقول على حب الإمارات وفيها تأكيد على الانتماء والولاء للوطن وقادته وعهد متجدد على المواصلة بذات العزيمة والإصرار على طريق الاتحاد والوحدة والالتزام بنهج التفوق الذي رسمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه حكام الإمارات رحمهم الله .

وهنأت حصة بنت عيسى بوحميد قيادة الدولة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها العطاءة بهذه المناسبة الوطنية الغالية على النفوس.