الامارات | شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين يهنئ رئيس الدولة بعيد الإتحاد الـ51

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات و شعب دولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 سائلًا المولى عز وجل أن يُديمَ على دولة الإمارات الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

وبهذه المناسبة أعرب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر عن تقديره لمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة ودور قادتها الأوفياء في ترسيخ قيم السلام والتعايش المشترك سيرًا على نهج الوالد الحكيم المؤسِّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله مشيدا بالعلاقات الوثيقة التي تجمع الأزهر الشريف ودولة الإمارات العربية المتحدة ما كان له عظيم الأثر في تعزيز السِّلم والأخوة الإنسانيَّة حول العالم.