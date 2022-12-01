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الامارات | "الزعيمْ الفَذْ".. قصيدة جديدة من شعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم..

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قصيدة جديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي...

"الزعيمْ الفَذْ".. قصيدة جديدة من شعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم..

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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