الامارات | "الزعيمْ الفَذْ".. قصيدة جديدة من شعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم..

شكرا لقرائتكم خبر عن "الزعيمْ الفَذْ".. قصيدة جديدة من شعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قصيدة جديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي... "الزعيمْ الفَذْ".. قصيدة جديدة من شعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App