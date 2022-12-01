الامارات | مدينة العين تتزين في عيد الاتحاد الـ 51

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت بلدية مدينة العين من تزيين شوارع المدينة وضواحيها بأكثر 1400 مجسم وتشكيل ضوئي بتصاميم مميزة شملت عدة شوارع داخلية وخارجية ومجموعة من الدوارات والجسور، احتفاءً وفخراً بعيد الاتحاد الـ 51 للدولة.

وقال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في البلدية سلطان سيف الشامسي إن زينة عيد الاتحاد لهذا العام تمتاز بتصاميم جديدة في الإضاءات بما يعزز المشهد الجمالي العام للمرافق و تم دمج التشكيلات الهندسية أثناء التركيب لإضفاء جمالية على مواقع الإضاءات.

وأضاف : " تميزت زينة عيد الاتحاد ال 51 أيضا باستخدام العبارات و الكلمات التي تعكس النهضة والتنمية الشاملة التي شهدتها الدولة في مختلف المجالات إضافة إلى تشكيلات منوعة تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة وتجسد الشموخ والرفعة والاعتزاز إلى جانب تزيين أكثر من 216 نخلة.

وقدر أطوال الشوارع التي تم تزيينها بـ 135 كيلومترا مقسمة على 98 كم شوارع حضرية، و37 كم شوارع خارجية في حين تجاوزت المساحة التي استخدمت فيها الزينة هذا العام 100 كيلومتر توزعت على أرجاء مدينة العين و شملت الدوارات والشوارع الرئيسية ومداخل المدينة وحدودها باتجاه مركز المدينة إضافة إلى منطقة الهير والفقع والقوع والوقن والخزنة وسويحان والعامرة، لتغطي معظم مناطق المدينة لإدخال البهجة والسرور على قلوب جميع فئات المجتمع.

ونوه إلى أن الجسور والدوارات تزينت كذلك بمجموعة من الإضاءات المبهجة لتشكل جميعها لوحة فنية رائعة المظهر وفائقة الجمال ما يعكس مدى فرحة الوطن وشعب الإمارات بعيد الاتحاد وإنجازاته.. موضحاُ أن أحجام التشكيلات الضوئية تراوحت ما بين 2 و 5 أمتار، باستخدام أجود المواد في مجال الإنارات التجميلية وأكثرها أماناً وسلامة.