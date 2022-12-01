الامارات | عبدالرحمن العويس: عيد الإتحاد إحتفاء بإنجازات الوطن ومكتسباته وإبراز الولاء لقيادته الحكيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبد الرحمن بن محمد العويس إن دولة الإمارات وهي تحتفي بعيد الإتحاد الواحد والخمسين ماضية بعزيمة وثقة وطموح بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة التي تستشرف المستقبل وتحفز الطاقات الوطنية في استئناف مسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات لترسيخ أسس الإتحاد وتعزيز مكتسباته وإبراز الولاء والانتماء للوطن وذلك من خلال استراتيجية حكومية مبتكرة ومتكاملة لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية بالدولة في رحلتها الفريدة نحو مئوية الإمارات 2071.

ورفع العويس بهذه المناسبة التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات من مواطنين ومقيمين وزوار.

وأكد أن الإحتفال بعيد الاتحاد الواحد والخمسين اكتسب زخماً جديداً وأهمية استثنائية نظراً إلى الرؤية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة الرشيدة بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ومستوى التنمية في الدولة وذلك من خلال الإجتماعات السنوية لحكومة الإمارات ومع إطلاق مشاريع استراتيجية تشكل خارطة طريق خلال الفترة المقبلة ضمن استراتيجية "نحن الإمارات 2031" لتمثل خطة عمل وطنية تواصل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم ونحو الخمسين عاماً المقبلة نحو تحقيق الريادة العالمية وتسجل إنجازاتها المتميزة في جميع القطاعات لمرحلة جديدة من مسيرة النماء والإزدهار المستدام.

وأضاف أن احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد هو رمز للوحدة والتلاحم الوطني بين قيادتنا الرشيدة وشعبنا العظيم كما أنه احتفاء بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في جميع المجالات ولاسيما في مجال العمل البرلماني والذي ساهم بفاعلية في تحقيق مسيرة التطور خلال الخمسين عام الماضية من خلال التعاون البناء بين الحكومة والمجلس الوطني الإتحادي لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين في ظل توجهات ورؤي قيادتنا الرشيدة التي تحرص دائماً على توفير كل المقومات والإمكانات التي من شأنها تمكين أبناء الإمارات لتحقيق الريادة والتميز في كافة المجالات وعلى جميع المستويات.