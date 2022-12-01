الامارات | صقر غباش: الإمارات تحتفي في عيد الاتحاد الـ 51 بمسيرة حضارية وتنموية متفردة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش أن ذكرى عيد الاتحاد الـ51 للدولة تحل علينا ونحن نرفع هامتنا مكللين بمسيرة حافلة بالإنجازات الكبيرة عنوانها الاتحاد والتلاحم بين الشعب والقيادة الحكيمة، وأن دولة الإمارات تمضي بخطى مدروسة نحو مستقبل مشرق واضعة نصب أعينها الاستثمار في بناء الإنسان الإماراتي وتمكينه وأمنه ورفاهيته وسعادته وريادته.بالاضافه الي إنحيازها نحو استمرار التعاون مع كل دول العالم الباحثة عن السلام والتقدم والعدل واحترام الحق في الحياة الكريمة.

وقال غباش - في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 للدولة - " إننا في هذه المناسبة الوطنية الغالية نستذكر بكل فخر واعتزاز عظيم فضل القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" والآباء المؤسسين الذين عقدوا العزم على تشييد صرح الاتحاد الشامخ وترسيخ الثوابت والقيم الأصيلة، والتي تسير على خُطاها قيادتنا ، ويتمسك بها شعب الاتحاد، والتي كانت، ومازالت، طريق النجاح الذي حققت من خلاله دولة الإمارات المكانة اللائقة بها بين أفضل دول العالم".

وأضاف رئيس المجلس الوطني الاتحادي " بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا وبالنيابة عن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وممثلي شعب الاتحاد نجدد العهد والولاء للوطن والقيادة الرشيدة على أن نظل جميعا على قلب رجل واحد محبة وعملا وإخلاصا لوطننا ولقيادة أخلصت كل الإخلاص للوطن وللشعب، كما نرفعُ، في هذه الأيامِ الغالية علينا جميعاً، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى شعب الاتحاد الأصيل .. متمنيين من الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتقدم والفرحة على وطننا الإمارات".

وأكد غباش أن هذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعا تأتي ودولتنا تواصل خطواتها الواثقة الرائدة و تقدم للعالم نموذجا حضاريا وتنمويا متفردا على المستويات والصعد كافة، نحو مستقبل مشرق أساسه ابناء الامارات و الثوابت الوطنية وقيم الامارات.

كما أكد أن المجلس الوطني الاتحادي يعاهد صاحب السمو رئيس الدولة وشعب الإمارات بأن سيواصل العمل بكل طاقاته مع حكومتنا الموقرة لترجمة رؤية القيادة الحكيمة ضمن منهج عمل وطني شامل لتعزيز المسيرة الوطنية وتحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة وتطلعات شعبنا العزيز وصيانة المكتسبات التي تحققت في كافة أرجاء الدولة، داعيا المولى تعالى إلى ان يديم ما تحقق من تقدم وازدهار في كل بقعة من أرض الوطن الغالي وأن يحفظ قيادة الإمارات وشعبها الكريم، لتظل دائماً راية الوطن خفاقة عالية بشموخ وفخر في سماء العز والكرامة.