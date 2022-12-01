الامارات | محافظ المصرف المركزي: عيد الاتحاد احتفاءٌ بمسيرة دولة أثبتت للعالم نجاحها على الأصعدة كافة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى أن الاحتفال بعيد الاتحاد الواحد والخمسين لدولة الإمارات، هو احتفاءٌ بمسيرة دولة أثبتت للعالم بحكمة قيادتها الرشيدة، وعزيمة أبنائها، نجاحها المستمر على الأصعدة كافة.

وقال إن الإرادة العظيمة التي تحلى به المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسون "طيب الله ثراهم"، والرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، كانت الركيزة الأساسية لبناء دولة قوية تتمتع بنظام مالي راسخ، يُسهم في مواصلة التنمية المستدامة، وقد تجلّى ذلك بإنجازاتها على كافة المستويات والتي بلغت عنان الفضاء.

وأضاف "في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، نُجدد العهد والوفاء لقائد مسيرتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، ولأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكّام الإمارات، ونعاهدهم على مواصلة تحقيق النجاحات وبلوغ الطموحات، لتبقى دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدّمة في جميع المجالات على مستوى العالم".