الامارات | وزير الموارد البشرية والتوطين: نعاهد القيادة الرشيدة على مواصلة العمل للحفاظ على الريادة العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال وزير الموارد البشرية والتوطين الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، في عيد الاتحاد الـ51 للدولة نحتفل في دولة الامارات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا وكلنا ثقة بالحاضر، وبالمضي قدما بتفاؤل وثبات نحو المستقبل الذي رسمت له قيادتنا الحكيمة استراتيجية طموحة وأهدافا واضحة لتحقيقها، منطلقة من الثوابت التي أرساها حكيم الأمة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون، ومن المنجزات التي تحققت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله".

ورفع الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، في كلمة له بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب الامارات والمقيمين على أرضها.

وأضاف " نجدد في هذا اليوم عهد الوفاء والولاء لقيادتنا الرشيدة ونعاهدها على مواصلة العمل للحفاظ على الريادة العالمية التي تحرزها الإمارات في شتى المجالات لتبقى دولتنا محط أنظار العالم وتمضي قدماً في توفير السبل الضامنة لدفع مسيرة النهضة الشاملة وترسيخ مكانة دولتنا كوجهة حاضنة لنخبة المواهب المحلية والعالمية للمساهمة في خلق اقتصاد معرفي تنافسي".

وقال " سنبقى سائرين على هذا النهج، ونذكر أنفسنا والأجيال اللاحقة من بعدنا بأن طموحاتنا في هذا الوطن المعطاء لا تحدها حدود ولا تعرف المستحيل بفضل حكمة قيادتنا الرشيدة وهمة وسواعد أبناء الامارات".