الامارات | سارة الأميري: في عيد الاتحاد الـ51.. الإمارات تواصل مسيرة البناء و العطاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفعت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها بمناسبة عيد الاتحاد الواحد والخمسين.

وأكدت الأميري بهذه المناسبة أنه في عيد الاتحاد نستذكر مسيرة البناء والعطاء التي رسخ أركانها الآباء المؤسسون والقيادة الرشيدة وبفضلهم تحولت دولة الإمارات إلى نموذج ملهم ومثال يحتذى للتقدم والنجاح والتنمية المستدامة القائمة على الإنسان و كانت الدافع الأساسي للارتقاء بوطننا على مدار العقود الخمسة الماضية.

وقالت : “ نحتفل اليوم بإنجازات وطنية وعالمية وبفضل هذه الرؤية الاستشرافية للمستقبل نمضي بثقة ودأب وإصرار في طريقنا للخمسين عاماً المقبلة.. نبارك للجميع بهذه المناسبة الغالية وندعو الله أن يعيدها على قيادتنا وشعبنا والمقيمين على أرضها بالخير والنجاح والتميز والإنجاز والمستقبل الواعد ”.