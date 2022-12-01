الامارات | محمد بن زايد يوجه بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي بقيمة 3 مليارات درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي .. بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب ثلاثة مليارات درهم يستفيد منها ما يقارب من 1,900 مواطن ومواطنة في الإمارة، وذلك كما ذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وتشمل حزمة المنافع صرف قروض سكنية وإعفاء متقاعدين وأسر متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية.

وتأتي دفعة القروض السكنية الثالثة لعام 2022 تزامناً مع فرحة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51، واستكمالاً للحزم السكنية لعام 2022 والتي بلغت قيمتها ما يقارب 7 مليارات درهم واستفاد منها أكثر من 4,000 مواطن ومواطنة .. وذلك انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين ودورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.

كما تجسد هذه التوجيهات اهتمام قيادتنا الحكيمة وحرصها الدائم على تلبية تطلعات المواطنين واحتياجاتهم وتوفير سبل العيش الكريم ورفاه أبناء الوطن وأسرهم بجانب بناء مجتمع متماسك ضمن بيئة تُعزز الإسهام في بناء الوطن وتقدمه.