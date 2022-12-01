الامارات | خالد بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 51 نتذكر الرعيل الأول من قادتنا العظام الذين سطروا التاريخ بأحرف من نور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أنّ مسيرة التقدّم والرفعة والازدهار لدولة الاتحاد تتواصل بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، ثم بدعم القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الذي يواصل قيادة مسيرة وطننا الغالي نحو آفاق مضيئة من النماء، والتطوّر في كافة مناحي الحياة.

وأضاف سموه - في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 - وفي تلك المناسبة الوطنية عيد الاتحاد، نتذكر الرعيل الأول من قادتنا العظام شيوخنا الذين سطروا التاريخ بأحرف من نور، واجهوا تحديات كثيرة لكنهم نجحوا في إرساء الركائز التي جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، إحدى أفضل الوجهات في العالم،

وقال إننا في عيد الاتحاد الـ 51 نستلهم العبر من قوته التي أرسى قواعدها الوالد المغفور له تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه”، وثابر لكي تصبح الإمارات دولة قوية ونموذج يحتذى في الاتحاد، وسار على نهجه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله ”، لتكون الإمارات أفضل مثال على التعايش السلميوالتسامح الإنساني والمساواة والإحترام بين الجميع، ونبذ التعصب بجميع أشكاله.