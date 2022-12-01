الامارات | حامد بن زايد: نجني اليوم ثمار الوحدة..تقدماً وقوة واستقراراً وطموحاً لا حدود له

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي : " أننا اليوم نجني ثمار الوحدة تقدماً وقوة واستقراراً وطموحاً لا حدود له .. وقال" نفخر بما حققناه في كل المجالات التنموية ونستعد لمزيد من الريادة خلال السنوات المقبلة في ظل الرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأضاف سموه - في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الـ 51 - .. إن دولة الإمارات صنعت معجزة تنموية يشار إليها بالبنان في المنطقة والعالم وحجزت لنفسها مكان الريادة والتميز والسبق على المستويين الإقليمي والعالمي وغدت مصدر إلهام لغيرها في تحقيق النهضة والتقدم في مختلف المجالات.

وفيما يلي نص كلمة سموه بهذه المناسبة..

يُعد الثاني من ديسمبر يوماً مجيداً في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة لأنه يؤرخ لميلاد دولة عربية استطاعت خلال واحد وخمسين عاماً فقط من عمر الزمن أن تصنع معجزة تنموية يشار إليها بالبنان في المنطقة والعالم وتحجز لنفسها مكان الريادة والتميز والسبق على المستويين الإقليمي والعالمي وتغدو مصدر إلهام لغيرها في تحقيق النهضة والتقدم في مختلف المجالات.

في هذا اليوم من عام 1971، حقق المغفور له الشيخ زايد وإخوانه من القادة المؤسسين حلم الوحدة ووضعوا الأسس القوية لنهضتنا وتقدمنا.. واليوم نجني ثمار الوحدة.. تقدماً وقوة واستقراراً وطموحاً لا حدود له سوى الفضاء.

في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نفخر بما حققناه في كل المجالات التنموية ونستعد ونستنفر قوانا لمزيد من النهوض والريادة خلال السنوات المقبلة.. في ظل الرؤى الحكيمة والثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الذي يؤمن بأن الشباب المؤهل والمتعلم هو أساس التقدم، وأن العلم هو الطريق نحو النهضة والمنافسة الحقيقية في مضمار التقدم العالمي.

نترحم في هذا اليوم على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله” الذي ترك إرثاً ثرياً من العمل والجهد والعطاء لأجل دولة الإمارات وأهلها وندعو الله تعالى أن يجازيه خيراً على ما قدم للوطن على مدى سنوات طويلة.

في هذا اليوم المبارك أرفع أسمى آيات التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها داعياً الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا العزة والتقدم والرخاء.