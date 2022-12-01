الامارات | سيف بن زايد : الإمارات تنطلق نحو مرحلة تاريخية جديدة أكثر ازدهارا وتطورا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات "طيب الله ثراهم" حرصوا منذ بداية تأسيس اتحاد الإمارات، على أن يرتبط إسم الدولة بالإنجازات العظيمة والإنسانية والعطاء اللامحدود.

وأضاف سموه : تمضي حكومة الإمارات برؤية القيادة الرشيدة نحو مزيدٍ من التميز والرفعة، برؤية طموحة لا تعرف المستحيل، ومبادرات ريادية، ومشاريع إستراتيجية نوعية، تستشرف المستقبل وتعزز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي، وتحقق مزيداً من المنجزات، مما جعل الإمارات في مصافّ الدول المتقدمة بمختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية، وهي ترتقي بمكانتها المتقدمة على سلّم التنافسية الدولية.

واختتم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان كلمته قائلا : في هذا اليوم المجيد، نحتفي بمضي إحدى وخمسين عاماً على تأسيس اتحاد دولة الإمارات، وكلنا ثقة بمستقبلٍ تتلاحق فيه الإنجازات وتتعاظم، لتبقى الإمارات شامخةً بقيادتها التاريخية الاستثنائية وشعبها الوفي، ورؤاها الإستراتيجية، التي يكون الإنسان فيها محور التنمية الشاملة وعمادها، بما يحقق مزيداً من التطور والازدهار والرفاه للوطن وللمواطنين وللأجيال القادمة.