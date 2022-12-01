الامارات | طيران شرطة أبوظبي تجوب سماء العاصمة احتفالاً بعيد الاتحاد الـ51

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفعت إدارة طيران شرطة أبوظبي علم دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقًا عاليًا في سماء أبوظبي احتفالا بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وجابت الطائرة العمودية وهي تحمل علم الإمارات مختلف المناطق التي تبرز جانباً من النهضة العمرانية تعبيراً عن الإعتزاز بمنجزات المسيرة الاتحادية الظافرة التي حققت الخير والرفاه لابنائها.

وأكد مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي العميد طيار سعيد سالم المرر أن الاحتفالية تأتي في إطار اهتمام شرطة أبوظبي بهذه المناسبة الوطنية التي نعتز فيها بما تحقق من منجزات عملاقة وشمولية ، فالثاني من ديسمبر 1971سيظل شاهداً على التجربة الوحدوية الفريدة التي صنعت تاريخاً خالداً يفخر به كل مواطن، وقدمت بإرادة وعزيمة قادتها نموذجاً مُلْهماً للعالم أجمع فما حققته دولة الإمارات من إنجازات على كل المستويات يؤكد الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة التي وضعت بناء الإنسان وتحقيق رفاهيته على قمة أولوياتها.