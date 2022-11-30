الامارات | رئيس الدولة يمنح وسام الاستقلال من الطبقة الأولى للسفير التايلندي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، سفير مملكة تايلاند لدى الدولة وراووت بوابينيا، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى وذلك تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة والتي أسهمت في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

وقلّد وزير الدولة أحمد علي الصايغ، بوابينيا الوسام خلال استقباله في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، وأثنى على مساهمة السفير في تطوير العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة ومملكة تايلاند والدفع بالتعاون الثنائي قدماً خلال سنوات عمله في الدولة.

من جانبه، أكّد وراووت اعتزازه بهذا الوسام الذي يعبر عن عمق علاقات الصداقة والتعاون الثنائي المتميز، مشيراً إلى تطلع بلاده دائماً إلى تعاون وثيق مع دولة الإمارات بما يخدم شعبي البلدين. وأعرب عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وفي الختام، تقدم وراووت بالشكر لوزارة الخارجية والتعاون الدولي ولجميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات على ما وجده من تعاون ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.