الامارات | الوطني للأرصاد: زلزال بقوة5.8 درجة جنوب إيران .. ولا تأثير على الدولة

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الوطني للأرصاد: زلزال بقوة5.8 درجة جنوب إيران .. ولا تأثير على الدولة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات جنوبي إيران.
وأعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم، عبر حسابه الرسم في «تويتر»، أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز سجلت الهزة الأرضية الساعة 19:17، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات. وأوضح تقرير المركز أن الزلزال كان محسوساً في شمال الإمارات بدون تأثير.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App