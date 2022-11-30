الامارات | الوطني للأرصاد: زلزال بقوة5.8 درجة جنوب إيران .. ولا تأثير على الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات جنوبي إيران.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم، عبر حسابه الرسم في «تويتر»، أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز سجلت الهزة الأرضية الساعة 19:17، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات. وأوضح تقرير المركز أن الزلزال كان محسوساً في شمال الإمارات بدون تأثير.