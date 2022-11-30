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الامارات | جمارك دبي تحيي ذكرى "يوم الشهيد"

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دبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أحيت جمارك دبي ذكرى" يوم الشهيد " الذي يُصادف 30 نوفمبر من كل عام بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء وتنكيس الأعلام في مقرها الرئيسي ومراكزها الجمركية بحضور المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي جمعة الغيث، إلى جانب المدراء التنفيذيون ومدراء الإدارات وموظفي المبنى الرئيسي.

وقال جمعة الغيث بهذه المناسبة: "يمثل يوم الشهيد مناسبة وطنية على قلوب الشعب الإماراتي تخلد فيه تضحيات شهداء الوطن" .. وأضاف : "خصصت دولة الإمارات يوماً للشهيد لتحتفي فيه كل عام بذكرى شهدائها الأبرار الذين قدموا دماءهم فداءً للوطن، وضربوا بذلك أروع أمثلة في الولاء والانتماء للوطن".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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