الامارات | دبي تحتفل بعيد الاتحاد الـ 51 بمجموعة من الأمسيات الغنائية وعروض الألعاب النارية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد دبي للاحتفال بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات بمجموعة من الأمسيات الغنائية وعروض الألعاب النارية المبهرة وتجارب التسوق والعديد من الفعاليات الترفيهية الأخرى التي تقام في جميع أنحاء المدينة.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الاحتفالات المميزة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بهذه المناسبة الوطنية في الفترة من 2 حتى 11 ديسمبر.

وضمن الاحتفالات تقام سهرة غنائية يوم 2 ديسمبر يحييها نخبة من كبار الفنانين الإماراتيين والخليجيين أبرزهم عيضة المنهالي وداليا مبارك بالإضافة إلى عروض حصرية أُعدّت خصّيصاً لهذه المناسبة الوطنية السعيدة.