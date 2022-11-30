الامارات | أبوظبي تتزين بشعار عيد الاتحاد الـ 51 والتشكيلات الضوئية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد دائرة البلديات والنقل والبلديات التابعة لها في أبوظبي للاحتفال بعيد الاتحاد الواحد والخمسين للدولة في الثاني من ديسمبر لهذا العام، حيث أنجزت البلديات أعمال التزيين بالإنارة والتشكيلات الضوئية في مختلف الشوارع والضواحي والميادين والجسور والمواقع الحيوية والطرق الرئيسية في كل من مدينتي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.

وستشهد شوارع الإمارة أعمالا تميزت بشعار احتفال هذا العام "عيد الاتحاد الـ 51"؛ ليجسد الشعار قيم دولة الإمارات الأصيلة وملامح شعبها الوافي، الذين اجتمعوا واتحدوا على رؤية وطموح وعزيمة الآباء المؤسسين.

وتشكل مظاهر الاحتفال في مدينة أبوظبي ومناطق الإمارة الأخرى، فرحة الوطن وفخر القيادة واعتزاز الشعب بهذه المناسبة الوطنية التي كانت خطوة البداية والريادة، وتطور وازدهار الإماراتوكل من يعيش على أرضها.

وتسعى الدائرة من خلال تجهيز المناطق والمدن في إمارة أبوظبي للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51، لمشاركة أفراد المجتمع فرحة الوطن، من خلال تسخير الموارد والإمكانات لتعزيز المظهر العام للمرافق والمدينة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات ذات معايير وجودة عالمية تحفظ سلامة وأمن أفراد المجتمع في أبوظبي.