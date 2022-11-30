الامارات | شرطة الشارقة تحيي ذكرى يوم الشهيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيت القيادة العامة لشرطة الشارقة ذكرى يوم الشهيد بوقوف منتسبيها دقيقة صمت على أرواح الشهداء الطاهرة يتقدمهم سعادة قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي عرفانا بتضحياتهم في رفعة الوطن والذود عن حماه والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة.

بدأت مراسم يوم الشهيد التي حضرها نائب القائد العام لشرطة الشارقة العميد عبدالله مبارك بن عامر والمدراء العامون والنواب ومدراء الإدارات وموظفو القيادة بتنكيس علم الدولة ثم إعادة رفعه.

وقال اللواء سيف الزري الشامسي :" في هذا اليوم المجيد نقف وقفة إجلال لهؤلاء الرجال الذين وهبوا أرواحهم الخالدة طوعاً وفداء للوطن ودفاعاً عن ترابه لتظل راية الإمارات عالية وشامخة دائماً وأبداً".

وأضاف: "سيظل هذا اليوم نوراً ساطعاً ودرباً منيراً للأجيال القادمة ليعلموا أن حماية الوطن واجب وكرامة والموت من أجلها وسام فخر وعز وارتقاء".