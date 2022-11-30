الامارات | بلدية مدينة أبوظبي تحيي ذكرى يوم الشهيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيت بلدية مدينة أبوظبي في مبناها الرئيس ذكرى يوم الشهيد إجلالا لمآثر الشهداء الأبرار الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجل صون كرامة الوطن وحماية مكتسباته وإنجازاته وأمن شعبه.

وأكد المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي سيف بدر القبيسي أن أحياء يوم الشهيد تعبير عن التقدير لشهدائنا الأبرار الذي ضحوا بأرواحهم من أجل عزة الوطن وكرامته، ودفاعاً عن الحق، وترسيخ قيم السلام والمحبة.

وقال القبيسي : " ستبقى تضحيات شهدائنا منارة تبعث على الأمل والإصرار والعزيمة بأن هذا الوطن الغالي لديه سياج منيع وحصن عصي على الطامعين وأن شعب الإمارات سيبقى في أعلى قمم الأمان والسلام والتسامح ما دام يحظى بقيادة حكيمة عازمة على صون الوطن وحماية سلامة شعبه وقوات مسلحة باسلة قادرة على الدفاع عن أمن الوطن والشعب وتعزيز قيم السلام والازدهار".