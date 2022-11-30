الامارات | رئيس الدولة ونائبه يعزيان شي جين بينغ في وفاة الرئيس الصيني الأسبق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في وفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تعزية مماثلة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ.