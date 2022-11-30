الامارات | منصور بن زايد: «يوم الشهيد» مناسبة نخلّد فيها تضحيّات أبطالنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، أن «يوم الشهيد» مناسبة نخلّد فيها تضحيّات أبطالنا الذين بذلوا أرواحهم الغالية في سبيل رفعة ومجد الوطن.



وقال سموّه عبر «تويتر»: «(يوم الشهيد) مناسبة نخلّد فيها، نحنُ أبناء الإمارات، تضحيّات أبطالنا الذين بذلوا أرواحهم الغالية في سبيل رفعة ومجد الوطن، داعين الله أنْ يتغمّدهم بواسع رحمته.. مجدّدين عهد الولاء لقيادتنا الرشيدة.. ومُثمّنين جهودها الكريمة في رعاية أبناء وأسر شهداء الإمارات الأبرار».