الامارات | منصور بن زايد: «يوم الشهيد» مناسبة نخلّد فيها تضحيّات أبطالنا

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد: «يوم الشهيد» مناسبة نخلّد فيها تضحيّات أبطالنا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، أن «يوم الشهيد» مناسبة نخلّد فيها تضحيّات أبطالنا الذين بذلوا أرواحهم الغالية في سبيل رفعة ومجد الوطن.
وقال سموّه عبر «تويتر»: «(يوم الشهيد) مناسبة نخلّد فيها، نحنُ أبناء الإمارات، تضحيّات أبطالنا الذين بذلوا أرواحهم الغالية في سبيل رفعة ومجد الوطن، داعين الله أنْ يتغمّدهم بواسع رحمته.. مجدّدين عهد الولاء لقيادتنا الرشيدة.. ومُثمّنين جهودها الكريمة في رعاية أبناء وأسر شهداء الإمارات الأبرار».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App