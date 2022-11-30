الامارات | شوارع خورفكان تتزين بمجسمات مستوحاة من البيئة المحلية احتفالاً باليوم الوطني 51

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد قسم الشؤون الفنية ببلدية مدينة خورفكان باستعداده لليوم الوطني الاماراتي عبر تزيين شوارعِ وميادينِ المدينةِ بزخارف ضوئية تعكس إرث الاتحاد، ومسيرة الآباء المؤسسين، وما تُمثله هذه الذكرى من خير وحُبٍّ وعطاء والتي تم استيحائها من البيئة المحلية.

وأكدت البلدية أنّ عدد مجسّمات الزينة بلغت 124 في الدوّارات والساحات، و145 متوزعةً في الشوارع، بالإضافة إلى توزيع 750 علماً لدولة الإمارات في شوارع المدينة ، مشيرة إلى أن مرحلة تركيب الزينة بدأت في شوارع وميادين مدينة خورفكان منذ بداية احتفالات المدينة بهذا العرس الوطني الكبير، والتي بدأتها بلدية مدينة خورفكان بمبناها الرئيسي، إذ تضمّن الاحتفال عروضاً عدّة مليئةً بأهازيج الفرح والسرور.