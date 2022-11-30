الامارات | شهداء الوطن" يتصدر "تويتر".. "رويتم أرضَ الوطن بدمائِكم فجاء اليوم ليكونَ تخليداً لِذكراكُم"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر وسما #يوم_الشهيد، و #شهداء_الوطن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في قائمة المواضيع الأكثر تداولا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة يوم الشهيد الإماراتي الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام.

وشارك آلاف المغردون الوسمين، وعبروا من خلالهما عن تقديرهم واعتزازهم بشهداء الوطن الذين ضحوا بالغالي والثمين للحفاظ على أمن البلاد وأهلها، كما أكدوا على أن ذكرى الشهداء ستبقى في ذاكرة كل من الوطن والمواطن.

وشكر مغردون شهداء الوطن على ما قدموه من تضحيات كبيرة في سبيل الوطن للحفاظ على حاضره المشرق ومستقبله الواعد، فقال أحد المغردين: "شكراً لكم شهداءنا الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم الغالية للحفاظ على حاضرنا المشرق ومستقبلنا الواعد".

وقال آخر: "شكرا لمن سطروا البطولات والانتصارات من أجل أن نحيا.. شكرا شهداءنا.. شكرا شهداء الوطن".

وأشار مغردون إلى ضرورة الوقوف، في هذه المناسبة، إجلال وتقديرا لتضحيات شهداء الوطن، فقال أحدهم: "في #يوم_الشهيد نحتفى بشهداء جاادوا بارواحهم دفاعا عن الوطن وعزته ومسطرين أروع البطولات والشجاعة وقيم العطاء، في سبيل رفعة وطننا وأمنه.. واليوم علينا أن نقف اجلالا وتقديرا وامتنانا لتصحياتهم دمتم ابطالاً أحياء في قلوبنا يا شهداء الوطن".

كما أكد المغردون على أنهم لن ينسوا أبدا ما قدمه الشهداء، وأن ذكراهم ستبقى محفورة في ذاكرة كل مواطن على أرض الإمارات، كما ستبقى محفورة في ذاكرة الوطن، فقالت إحدى المغردات: "لن ننساكم.. ستبقون في ذاكرة الوطن والمواطن".

وقال آخر: "رويتم أرض الوطن بدمائكم.. فجاء اليوم ليكون تخليداً لذكراكم.. لن ننساكم يا أبطال الوطن".

وأفاد مغردون بأن شهداء الوطن كانوا دائما مصدر العطاء والفخر والاعتزاز بالنسبة لهم، وقدوة الأجيال بالبذل في سبيل الوطن، فقال أحدهم: "في #يوم_الشهيد نستذكر تضحيات شهدائنا البواسل والملاحم الوطنية التي سطروها في ساحات الشرف، فنتعلم منهم كيف يكون العطاء للوطن، كما أنه مناسبة نعلّم فيها الأجيال كيف بذل شهداؤنا الأبرار أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن الحق وصوناً لإنجازات ومكتسبات الوطن ليبقى شامخًا، آمنًا ومستقرًا".

من جانب آخر، ترحم المغردون على شهداء الوطن، متمنين لهم الرحمة والمغفرة في الدار الآخرة والمكانة الرفيعة، فقال أحدهم: "الله يرحم شهداء الوطن و يتقبلهم بالقبول الحسن ويجعل مثواهم الفردوس الاعلى".

وقالت أخرى: "اللهم أرحم شهداء الوطن، وأجعل قبورهم رياض من الجنة، وأرفع منازلهم عندك يا أرحم الراحمين".

يشار إلى أن "يوم الشهيد" هو يوم وطني، تعبر فيه دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديرها لتضحيات شهدائها الذين ضحّوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن، وهو بمثابة رد للجميل، وفرصة للتعبير عن الترابط الحقيقي بين الوطن والقيادة والشعب، وقد قرر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن يكون يوم 30 نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد، تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة، الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية الإمارات خفاقة عالية، وهم يؤدّون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة، كما قرر سموّه اعتبار هذه المناسبة الوطنية إجازة رسمية على مستوى الدولة.