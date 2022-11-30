الامارات | مجالس أحياء دبي تشارك سكان المناطق افراحهم ب "عيد الاتحاد"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مجالس أحياء دبي بالتعاون مع خدمة الأمين، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والأنشطة الترفيهية التي زينت مختلف مجالس الاحياء التابعة لهيئة تنمية المجتمع، حيث فتحت أبوابها لاستقبال أهل وسكان المناطق التابعة لها في مجالس الخوانيج والمزهر والراشدية وام سقيم بالإضافة الى مركز حتا المجتمعي لإحياء المناسبة الوطنية.

وشاركت مجالس أحياء دبي سكان المنطقة أفراحهم واحتفالاتهم، وحرصت على الالتزام بتنفيذ رسالتها وتحقيق رؤيتها بأن تبقى صلة الوصل وملتقى جامع لأبناء الإمارات على اختلاف فئاتهم وثقافاتهم، تعزيزاً للروابط الاجتماعية ودعماً للهوية الوطنية الإماراتية.