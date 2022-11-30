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الامارات | مجالس أحياء دبي تشارك سكان المناطق افراحهم ب "عيد الاتحاد"

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الامارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مجالس أحياء دبي بالتعاون مع خدمة الأمين، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والأنشطة الترفيهية التي زينت مختلف مجالس الاحياء التابعة لهيئة تنمية المجتمع، حيث فتحت أبوابها لاستقبال أهل وسكان المناطق التابعة لها في مجالس الخوانيج والمزهر والراشدية وام سقيم بالإضافة الى مركز حتا المجتمعي لإحياء المناسبة الوطنية.

وشاركت مجالس أحياء دبي سكان المنطقة أفراحهم واحتفالاتهم، وحرصت على الالتزام بتنفيذ رسالتها وتحقيق رؤيتها بأن تبقى صلة الوصل وملتقى جامع لأبناء الإمارات على اختلاف فئاتهم وثقافاتهم، تعزيزاً للروابط الاجتماعية ودعماً للهوية الوطنية الإماراتية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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