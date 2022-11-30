الامارات | مكتوم بن محمد: رحم الله شهداءنا الأبرار وبقيت الإمارات أسمى الغايات وأغلاها في قلوبنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، نستذكر اليوم التضحيات الجليلة التي بذلها شهداء الوطن في سبيل رفعته وعزته، وتبقى ذكراهم منارةً ترسّخ الولاء في قلوبنا للإمارات الغالية، ونبث تحية إجلالٍ لأمهات الشهداء وذويهم الذين بذلوا الأغلى من أجل الوطن، رحم الله شهداءنا الأبرار، وبقيت الإمارات أسمى الغايات وأغلاها في قلوبنا.