الامارات | محمد بن زايد: رحم الله الشهداء وبارك في أهلهم وحفظ بلدنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم، الشهداء اللذين بذلوا أرواحهم من أجل عزة الإمارات وكرامتها، وذلك بمناسبة يوم الشهيد.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في يوم الشهيد.. نستذكر بفخر وعرفان ووفاء.. كوكبة من أشجع أبناء الوطن وأنبلهم.. بذلوا أرواحهم من أجل عزة الإمارات وكرامتها وخلدوا أسماءهم في أنصع صفحات مجدها.. جسدت تضحياتهم المعدن الأصيل لشعبنا عبر التاريخ.. رحم الله الشهداء وبارك في أهلهم وذويهم وحفظ بلدنا وأدام عزها ومنعتها".