الامارات | بلدية الشارقة: إعفاء مستخدمي المواقف العامة من الرسوم لمدة 3 أيام

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شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة: إعفاء مستخدمي المواقف العامة من الرسوم لمدة 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت بلدية مدينة الشارقة إعفاء مستخدمي المواقف العامة من الرسوم بمناسبة يوم الشهيد وعيد الاتحاد ال51، وذلك في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر.
وأكدت البلدية أنه يستثنى من القرار المواقف العامة الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية، والتي يمكن التعرف إليها من خلال اللوحة الإرشادية الزرقاء.
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