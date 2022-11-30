الامارات | بلدية الشارقة: إعفاء مستخدمي المواقف العامة من الرسوم لمدة 3 أيام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت بلدية مدينة الشارقة إعفاء مستخدمي المواقف العامة من الرسوم بمناسبة يوم الشهيد وعيد الاتحاد ال51، وذلك في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر.

وأكدت البلدية أنه يستثنى من القرار المواقف العامة الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية، والتي يمكن التعرف إليها من خلال اللوحة الإرشادية الزرقاء.