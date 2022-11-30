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الامارات | بلدية الشارقة: إعفاء مستخدمي المواقف العامة من الرسوم لمدة 3 أيام

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مينا غالي - الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة: إعفاء مستخدمي المواقف العامة من الرسوم لمدة 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت بلدية مدينة الشارقة إعفاء مستخدمي المواقف العامة من الرسوم بمناسبة يوم الشهيد وعيد الاتحاد ال51، وذلك في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر.

وأكدت البلدية أنه يستثنى من القرار المواقف العامة الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية، والتي يمكن التعرف إليها من خلال اللوحة الإرشادية الزرقاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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